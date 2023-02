Dette ene produkt kan beautyeksperterne ikke leve uden

Vi tør godt vove at påstå, at der ikke findes mange makeup-artister, modeller eller beautyeksperter, som ikke har en tube Homeoplasmine stående derhjemme på badeværelseshylden eller med i tasken. Den franske apotekersalve er et af de absolut mest elskede multiprodukter – og der er faktisk næsten ikke det den ikke kan.

Nogle sammenligner den med Eight hour cream fra Elizabeth Ardens, andre sammenligner den med Vaseline. Sandheden er dog, at Homeoplasmine er helt sin egen. Baseret på blandt andet calendula virker den både antiseptisk og ikke mindst helende på sprukne læber, tørre neglebånd, småskrammer, rød og irriteret hud samt solskader. Og spørger du en makeup-artist er der stor chance for, at du finder ud af, at den er fantastisk som en naturlig highlighter på kind- og brynben. Eller som en fugtende og beskyttende base under din læbestift.

Tidligere skulle man en tur til Frankrig for at få fingrene i den, men verden er blevet en hel del mindre og i dag skal du ikke længere end til den danske beautyshop Untold Secretz for at klikke den hjem.