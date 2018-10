Pas på den sarte læbehud

Årsagen skal findes i, at huden på læberne er ekstremt tynd og sart – faktisk er læbehudens tykkelse kun en tredjedel af resten af ansigtshuden. Desuden er der ikke talgkirtler i læberne, hvorfor du ikke får urenheder her, men til gengæld snydes læberne også for den naturlige smørrelse, som resten af ansigtshuden får fra talgkirtlerne.

Det betyder, at læbehudens ydre barriere er det eneste, som kan holde på fugten, og når du skrubber læberne, risikerer du at ødelægge den. Når først barrieren bliver utæt, kan du smøre nok så meget pleje på, uden at læberne vil føles velfugtede.

Derfor råder Dennis Gross til at lægge din lip scrub langt væk, og i stedet fokusere på at bevare barrieren med plejende fugt, eksempelvis fra læbepomade i løbet af dagen og en plejende læbekur om natten.