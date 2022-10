Dette produkt giver dig den smukkeste dewy glød

"Det er ikke mange år siden, at stjerne-makeupartisten Gucci Westman lancerede sit eget brand, Westman Atelier, hvor makeup forenes med hudpleje. Vital skincare complexion drops er fyldt med gode ingredienser, der ikke blot fugter og opstrammer, men også beroliger huden og mindsker dine porer. Den er let som et serum, og du kommer langt med bare få dråber. Uanset om du bruger den alene eller under din foundation slukker den tørsten på selv den tørreste hud, og giver dig den sundeste, dewy glød."

Fås i 9 forskellige farver.