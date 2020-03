DIY beauty: Nu kan (og bør) du lave din egen makeup og skønhed, som passer præcis til dig

Med DIY-produkterne er der formentligt tale om et nyt kapitel i skønhedsbranchens historie frem for en flygtig trend, for når først du har fået lov at have medbestemmelse, bliver det sværere at gå tilbage til den traditionelle shoppingoplevelse. Det kan allerede mærkes på briksen hos de danske skønhedsklinikker, hvor du i stigende grad kan booke dig til en behandling, der tager udgangspunkt i en forudgående analyse af din hud frem for en forudbestilt pakkeløsning, som ikke nødvendigvis matcher dine behov.

Flere store mærker har også inkorporeret DIY-tankegangen i deres faste sortiment – for eksempel Cliniques linje id, hvor du selv bestemmer tekstur og ingredienser, når fugtende baser og aktive koncentrater samles til en creme, eller Nuoris eksfolierende sæt, hvor det er dig selv, der bestemmer blandingsforholdet mellem skrubbekorn og enzym- creme. Du kan også blande dig frem til den perfekte foundation hos både Mac og Dior, som begge tilbyder en helt hvid farve i deres sortiment af foundations. På den måde kan du lysne enhver foundation til at matche din hudtone. På duftfronten giver Gucci med kollektionen The Alchemist’s Garden mulighed for, at du kan eksperimentere med at sammensætte din egen duft af olie og parfume, som blandes på huden – og skal duften ikke bare være personlig, men også se mere personlig ud, trykker Atelier Cologne dine initialer på læderomslaget af din parfume, mens de hos Louis Vuitton indgraveres direkte på flakonen.