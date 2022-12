Drys guld på øjnene til den næste fest

Da Chanel tidligere på ugen viste deres Métiers d'Art-show i Dakar var det ikke kun de overdådige catwalklooks, der løb med opmærksomheden. Makeuppen var et kapitel for sig selv med bare et let drys af guld på øjnene. Huden havde en smule blush på kinderne, mens læbernes naturlige nuance blev fremhævet af en smule læbestift.

Et godt tip til at få øjenskyggen til at holde hele aftenen og måske natten med er at bruge en setting powder under øjenskyggen. Det gør det også nemmere at få øjenskyggen til at sidde præcis, hvor du ønsker det.