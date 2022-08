Emma Watson debuterer som instruktør for Prada

Skuespiller, aktivist og nu også instruktør. Emma Watson er uden tvivl en kvinde, der favner mange talenter, og som ansigt for den nye Prada parfume Paradoxe havde hun ét stort ønske; at få lov til at instruere kampagnefilmen selv.

Det fik hun lov til, og resultatet - og det stærke budskab - kan du se herunder i filmen. Kampagnen er en hyldest til kvinder og det udefinerbare ved en kvinde i konstant forandring, aldrig den samme, men altid sig selv.