"Endelig er jeg stor nok til at ha' min egen parfume"

Jo Malone "English Pear & Freesia” er min yndlings-parfume for tiden. Jeg skifter lidt imellem parfumer: det er ikke sådan, at jeg har én parfume, som jeg har brugt hele mit liv. Men for tiden er jeg stor fan af Jo Malone. Brandet minder mig også om, da jeg var lille, og min mor og søster altid skulle i Jo Malone butikken, når vi var i udlandet... jeg glædede mig til, at jeg blev stor nok til at få min egen parfume

JO MALONE LONDON

Jo Malone English Pear & Freesia 100 ml

693 kr.