Enkel skønhedspleje: Find det ene produkt, der kan det hele

I en travl og hektisk hverdag har vi brug for alle de smutveje, vi kan finde, til at få mere overskud og ro på. Samtidig har vores hud brug for fugt og nyt liv, så det gælder om at finde de få og enkle produkter, der kan løse det hele for os. Avène Hydrance Aqua-Gel er en sådan all-in-one-løsning, der både giver dig masser af fugt og fungerer som detox for huden.

Fugt - et universelt behov for enhver hud

Fugt er det absolut vigtigste, hvis du vil have en smuk og strålende hud. Men fugt kommer ikke af sig selv og især i en travl hverdag, hvor du i løbet af én dag udsætter din hud for både sol, forurening, sved og meget andet, kan du let opleve dehydrering. Fugtpleje er derfor en uundværlig del af den daglige hudplejerutine.

Den nye Hydrance Aqua-Gel giver intensiv fugt i op til 24 timer, udglatter tørhedslinjer som følge af dehydrering samt gør huden blød og smidig.