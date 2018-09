Første gang, du skal bruge din epilator, vil det være en god idé at bruge den om aftenen, da huden kan blive rød og øm og derfor kan det være rart at have natten til at komme sig. Dine hår skal gerne være et par millimeter lange for, at epilatoren kan få ordentligt fat, men de må heller ikke være for lange, da det kan gøre processen mere smertefuld. Et godt råd er derfor at gøre det to tre dage, efter du har barberet dig. Ligeledes er det en god idé at eksfoliere huden en dag, før du skal epilere, så døde hudceller fjernes og risikoen for indgroede hår mindskes markant. Du kan også gå i bad lige inden, hvor du bør vaske huden med sæbe, så eventuelle bakterier mindskes, ligesom at varmen fra badet vil åbne porerne og gøre det nemmere for epilatoren at hive hårene ud.

Kør epilatoren over huden med hårenes groretning og stræk eventuelt i huden med den fri hånd, så maskinen bedre kan få fat. Gør du det imod hårenes groretning kan du risikere at bøje og knække hårene, så hårrødderne ikke kommer med op. Når du fjerner hårene på benene, er det nemmest at sidde ned, så du bedst kan overskue hele benet. Mange epilatorer er også vandtætte, og kan derfor bruges under bruseren, hvilket også kan være smart og tidsbesparende.

