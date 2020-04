Er denne bæredygtige makeuptrend gal eller genial?

Et spørgsmål om hygiejne

Grunden til, at køb af genbrugte skønhedsprodukter ikke er lige så udbredt som køb og salg af genbrugt tøj, er naturligvis spørgsmålet om hygiejne. For at imødegå dette har blandt andre Glambot en fast service, hvor sælger først sender produkterne ind til Glambot, som tjekker kvaliteten og renser produktet, inden det sættes til salg online. Her skraber man for eksempel det øverste lag af læbestiften eller pudderet, ligesom produkterne ofte bliver pakket i ny ren emballage. På trods af hygiejnetjek kan det dog stadig menes at være mere hygiejnisk at købe sin makeup fra butikshylderne.

Ifølge Voguebussines.com er det heller ikke de brugte makeup- og plejeprodukter, der sælger bedst, men derimod redskaber som pensler og el-artikler. For eksempel er Dysons hårtørrere i høj kurs på disse sider, hvor de kan findes til priser langt under nyprisen på omtrent 3.000 kroner. Genbrugte parfumer er også populære, da de umiddelbart ikke kan fyldes med bakterier på trods af, at de skifter ejermand. Ligeledes vil cremer med lufttætte pumper i princippet også være egnede til videresalg, da der aldrig er direkte kontakt med produktet inde i tuben.