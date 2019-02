Er du afhængig af din læbepomade?

Undgå en kunstig barriere

Er læbepomaden baseret på petroleum kan den skabe en kunstig barriere over læbehuden, hvilket ifølge den amerikanske dermatolog Joshua Zeichner på sigt kan gøre læbehuden doven, fordi den ikke længere behøver at gøre noget for at vedligeholde fugtniveauet. Dermed vil læberne ikke fugte sig selv, når du stopper med at smøre med den tykke petrolium. I disse tilfælde råder han til, at du tager en pause fra den pågældende læbepomade og lader læberne finde tilbage til deres egen cyklus. Dernæst kan du godt bruge produktet en gang i mellem eller bare skifte over til en læbepomade, som ikke indeholder nogle af de overnævnte ingredienser.

Finder du en god balm, som fugter uden at irritere eller forsegler huden fuldstændigt, vil den styrke den naturlig barriere i stedet for at modarbejde den. Der er derfor ikke nogen grund til at droppe læbepomaden, men du bør være mere kritisk, næste gang du vælger smørelse til læberne.