Er du klar til slow beauty?

LOLI

Der findes få skønhedsprodukter, der er så pakket med spiselige – og nærende – ingredienser som LOLI. Navnet står for Living Organic Loving Ingredients, og brandet blev skabt mere eller mindre i frustration over skønhedsindustrien. LOLI tager hudpleje back to basics – og som flere andre slow beauty brands er tanken at skulle skabe et ritual i hverdagen for din hudpleje. En absolut bestseller er multitaskeren Plum Elixir. Brug den som serum, kom den i dine tørre hårspidser, på neglebåndene, eller bland et par dråber i din creme for ekstra næring til huden.