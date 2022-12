"Forhåbentligt er festen så sjov, at jeg ikke tænker på at skulle touche op, men..."

“Jeg sørger altid for, at min hud får masser af fugt både indefra og udefra. Jeg har en stor passion for te og drikker mindst 2 liter urtete hver dag. På huden bruger jeg få produkter. Min hud er sensitiv, så jeg er lidt forsigtig med, hvad jeg kommer på den. The Face Oil og The Cream fra Augustinus Bader føles perfekte til min hudtype. Når jeg har tid, elsker jeg at steame huden - det er afslappende og gør huden mere klar. The Ultimate Soothing Cream fra Augustinus Bader er den bedste at bruge bagefter – den beroliger huden og er ideel til at preppe huden inden en aften i byen.”

“Min makeup er altid ret naturlig, men jeg elsker også et strejf af glam til vinterens mange fester. Røde læber og en ellers nude makeup er mit go-to look. Jeg starter med at lægge en primer på huden, og indrammer derefter mit ansigt med en mat bronzer. Små accenter af bronzer lige under hårgrænsen giver en virkelig flot effekt.”