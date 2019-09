Gua sha: Kender du stenen, der gør dig smukkere?

Gua sha (udtales gwa sha) er en ældgammel massagetradition, der stammer fra kinesisk medicin, hvor den er blevet brugt til at hele og reparere forskellige skavanker. Her gøres brug af en såkaldt gua sha-sten som typisk er lavet af krystal, jade eller horn.

Den oprindelige gua sha-tradition går ud på at skrabe stenen over huden for at fordele energi i kroppen via meridianbanerne – et begreb, der bruges inden for alternative behandlinger og kinesisk medicin. Her er den grundlæggende tanke, at meridianbanerne kan føre energi rundt i kroppen, og at massage kan løsne blokeringer og ubalance i kroppen. Det er samme tankegang, som ligger til grund for brugen af akupunktur.

Det er langt fra alle, der tror på, at man kan fordele energi rundt i kroppen, men uanset din overbevisning, vil massagen gøre en forskel for dit udseende. Gua sha-massage sætter nemlig gang i blodcirkulationen og giver lymfedrænage, hvorfor den er et populært redskab til ansigtsmassage.