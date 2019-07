1800-tallet er inspirationen bag Instagrams nye it-frisure

Opsætningen består af en løs knold og flere frie totter foran, og det 200 år gamle look er nu begyndt at optræde på diverse Instagram-profiler i en sådan grad, at toneangivende medier som Vogue.com har udråbt frisuren til ny hårtrend.

Hvis du også vil kanalisere din indre victorianer, skal du sætte en løs knold på toppen af hovedet med en elastik og rigeligt hårnåle, og dernæst hive flere hårlokker fri for at skabe det perfekte uperfekte look.

Se nogle eksempler på tendensen nedenfor.