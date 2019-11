Glat hår er ikke et nyt fænomen. Tænk bare tilbage på start 00’erne, hvor sangerinden Avril Lavigne indtog MTV iført kulsort eyeliner, slips og hår, der var så lige, at man havde hende mistænkt for at glatte det med et strygejern. Men hvor det glatte hår dengang så tørt og en anelse afbrændt ud, er det i dag blankt som glas, og går derfor under navnet glashår. Frisuren opnås ved hjælp af et glattejern, glinsende silikoneprodukter og hårolier. Ligeledes er det vigtigt, at spidserne er helt nyklippede, da spaltede ender ikke er en del af spejlblanke look, der er kommet for at blive.

© Wenn.com