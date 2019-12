5 festlige frisurer, du nemt kan sætte

2. Let opsætning med løst hår og fletning

Du behøver ikke have langt hår for at lave denne opsætning, da den blot består af en hestehale, som bliver snoet en enkelt omgang. Opsætningen er derfor en nem festfrisure til både mellemlangt og langt hår. Dog kræver den et topsytail-redskab eller alternativt lidt fingerfærdighed.

Alt, du skal gøre, er at sætte din hestehale som normalt, føre enden af hestehalen igennem løkken på din topsytail og hive den ned bag elastikken, så håret krøller rundt. Har du ikke en topsytail, kan du føre hestehalen ned bag din elastik med fingrene. Afslut eventuelt med at binde en fin sløjfe om frisuren.

Se hele teknikken demonstreret i en oprindelig reklame fra 90'erne herover.