Den usynlige årsag bag din fedtede hovedbund

Hver gang, vi bliver pressede, udløses hormonet kortisol i kroppen. Den udløste kortisol hjælper os til at præstere bedre under for eksempel træning eller en eksamen. Kortisol er derfor ikke en dårlig ting, så længe den udløses i små mængder.

Problemet opstår, når du over en længere periode har følt dig presset, da der dermed er blevet udløst for høje mængder kortisol i kroppen. Når kroppen er i konstant alarmberedskab, vil det blandt andet betyde, at der frigives mere fedt fra dine fedtdepoter, at der sendes sukker fra din lever ud i blodet og at dit immunforsvar svækkes. Ligeledes får kortisol porerne i ansigtshuden og i hovedbunden til at danne mere tilstoppende sebum.

Ifølge den amerikanske hårekspert, Paul Labrecque, som udtaler sig i et interview til Vogue.com, kan der derfor som følge af stress, også ses en overproduktion af sebum i hovedbunden. Dannes der for meget sebum i hovedbunden, vil du både få et mere fedtet hår, ligesom at den fugtige tilstand i hovedbunden kan lede til kløe, skæl og i slemme tilfælde mindsket hårvækst.

Har du mistanke om, at din fedtede hovedbund hænger sammen med en for presset hverdag, bør du først og fremmest tage et grundigt kig på mulige stressfaktorer. Det er selvfølgelig her du skal fokusere for at mindske disse. Og vil du have hjælp til håret undervejs, kan følgende råd hjælpe hovedbunden i bedre balance.