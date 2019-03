Derfor gør dit hår ondt, når det er fedtet

Smerter i hovedbunden

Har du nogensinde følt, at din hovedbund har gjort ondt, når håret var ved at være godt fedtet? Der er noget om snakken. Ifølge den amerikanske læge Joshua Zeichner kan man nemlig opleve smerter i hovedbunden, når hårvasken har ladet vente for længe på sig. Det skyldes, at de naturlige olier, som udskilles i hovedbunden, efterhånden vil samle sig om dine hårrødder og blive til et fedtet lag. I denne fedtede substans dannes der en slags svamp, som vi alle har liggende latent i kroppen, og som kommer frem, når gunstige bakterieforhold tillader det.

Det giver en midlertidig inflammationstilstand, der kan lede til en rød, skællende og irriteret hovedbund, og hos nogle patienter kan det ligefrem give en følelse af hovedpine ifølge Joshua Zeichner.

Så næste gang håret fedter og hovedbunden føles øm, er det nok på tide at skynde sig i bad. Er det et tilbagevendende problem, bør du overveje at vaske det oftere og måske investere i en skælshampoo, som kan få hovedbunden i bedre balance.