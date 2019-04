Detox din hovedbund – og få håret, du drømmer om

Er der et produkt, vi skandinaviske kvinder elsker, er det tørshampooen, som giver det perfekte daggamle look, ligesom den paradoksalt nok også skjuler, når håret er mere end et par dage beskidt. Bruger du samtidig hårspray, saltvandsspray, mousse eller pleje med skinnende silikone i, går der ikke længe, før toppen af håret er blevet samlingspunkt for rester af stylingprodukter, de naturlige olier, du selv producerer, og sved, støv og forurening. Alt det kan lægge sig som en hinde over hovedbunden og gøre det svært for huden at ånde, med det resultat at du kan få en kløende og irriteret hovedbund og på længere sigt et mindre sundt hår – eller begyndende hårtab. Den nemmeste vej til smukt hår er derfor at give hårrødderne gode arbejdsbetingelser med en udrensende detox, så der kan vokse nye sunde og blanke hårstrå frem.

Sådan gør du

Skal hovedbunden i bedre balance, bør du i første omgang skære ned på mængden af stylingprodukter i håret og en gang imellem holde en hel uge fri fra alt, hvad der hedder tørshampoo og silikoneprodukter. Dernæst skal der renses grundigt ud, da almindelig hårvask ikke nødvendigvis kommer helt til bunds i de ophobede rester af produk- ter og skidt. Her er der hjælp at hente fra de mange nye detox-pro- dukter. Lad et eller flere af dem blive en del af dine hårplejerutiner, men husk ikke at overgøre detoxen, da det er vigtigt at mærke efter, hvad der virker for netop din hovedbund.