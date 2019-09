Drømmer du om langt hår? Det kan tage sin tid, da vores hår gennemsnitligt vokser en centimeter om måneden.

Heldigvis kan du selv gøre meget for at speede processen op og give dit hår de bedste betingelser for at blive langt og sundt.

Og jo før du hjælper håret på vej, desto hurtigere får du det lange hår, du drømmer om.