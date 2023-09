Frisøren: Næsten alle danskere udsætter deres hår for det her, uden at vide, at det gør håret trist at se på

Du råder også til, at man kan vaske håret to gange i træk, men hvordan ved man, om håret har brug for at blive dobbeltvasket?

“Et godt tip er at mærke efter, hvor godt shampooen skummer op, når du masserer den ind i håret. Hvis den ikke skummer særligt meget, så giv din hovedbund lidt mere vand, og prøv igen for at se, om du med vand kan aktivere shampooens skum. Virker det stadig ikke, er det et klart tegn på, at du skal vaske håret to gange, fordi det betyder, at der er meget fedt i hovedbunden, hvilket gør, at shampooen ikke kan skumme ordentligt op. Så kræver det en dobbeltvask. Når det skummer ordentligt op, er det et tegn på, at håret bliver lækkert rent.”

Og hvor ofte vil du anbefale at folk dobbeltvasker håret?

“Mit råd er altid, at man for det første skal mærke efter og bruge det tip, jeg lige beskrev. En god tommelfingerregel er, at man kan gøre det en gang om ugen. For eksempel kan man jo starte med en scrub på hovedbunden, og derefter vaske grundigt efter, så man får renset håret og hovedbunden godt igennem.”