Hvis du overvejer at gå sommeren i møde med nye krøller, kan du forsøge dig med et krøllejern for en enkelt aften for at være helt sikker på, at looket er noget for dig. Den permanente løsning skal laves hos din frisør, hvor håret bliver tilsat forskellige kemiske væsker og rullet op på skumcurlers, så du får store og bløde bølger frem for 80’ernes små puddelkrøller. Det er desuden muligt at få lavet variationer over de bløde bølger, så krøllerne tilpasses dine ønsker og dit hår tekstur.

Selve processen kan tage alt fra to til fire timer, koster cirka mellem 800 til 1500 kroner og holder i op til seks måneder.