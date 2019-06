I Norden har mange et fint skandinavisk hår med tynde hårstrå. Fordelen ved denne hårtype er, at det nemt kan sættes i forskellige frisurer, men til gengæld har håret tendens til at blive fladt og klasket. Tyndt hår er ofte genetisk betinget, men du kan også få tyndere hår som følge af hormonelle forandringer eller stressede perioder. Er håret tyndt fra naturens side, kan du give det mere fylde ved hjælp af shampoo og balsam, der er lavet til at fremelske volumen. Skru ned for hyppigheden af hårvaske, da håret bliver mere glat, når det er nyvasket. Vil du have hår, som syner af meget mere, skal du arbejde volumen ind i toppen ved hjælp af styling- og volumenprodukter, der lægger sig om hvert enkelt hårstrå. Plej tørre spidser med olie, men vælg en let og klar variant, som ikke tynger håret.

Er tiden knap ...

Skab volumen med en teksturspray, der kombinerer tørshampooens matterende effekt og hårsprayens stærke hold. Fordel produktet ved hårrødderne og i længderne.

Har du god tid ...

Fordel hårmousse i det håndklædevåde hår, og føn håret imod dets naturlige groretning. Det skaber mere højde og volumen.

Et godt tip ...

Hjælp håret indefra med et kosttilskud, som giver hårrødderne optimal næring til at skabe flere og stærkere hårstrå.

Body building conditioner, Philip Kingsley hos Boozt.dk 245 kr. // Dry texturizing spray, Oribe hos Net-a-porter.com ca. 300 kr. // Volume mousse medium hold, Björn Axén hos Matas.dk 120 kr. // Bb. thickening spray, Bumble and Bumble hos Sephora.dk 230 kr. // Hair growth formula, Hairlust 60 kapsler for 249 kr. // Argan oil, Kahina Giving Beauty hos Net-a-porter.com ca. 256 kr.