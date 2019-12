10'erne har været et glimrende årti for alle dem, der ikke orker at bruge for meget tid på deres hår.

Flere af de største tendenser har nemlig været centreret omkring tilfældigt udseende hår, heriblandt mørke udgroninger. Looket gik under navnet dirty roots, og de mørke rødder gav både et skødesløst udtryk og længere tid mellem frisørbesøgene.