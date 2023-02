Kendisfrisøren: 4 konkrete tips til at få silkebløde bølger i håret

Har du svært ved at få frisuren til at holde, når du styler det? Cim Mahony er stjernefrisør og driver til dagligt salonen Studio Cim Mahony i Bredgade. Vi har fået ham til at dele fire konkrete tips til hvordan du kan style dit hår, så du får et flot resultat, der holder længst muligt.

Tip 1:

Ved brug af Dyson Corrale styler til at lave bølger eller krøl i håret er det vigtigt, at du sørger for at håret er redt godt igennem, før du begynder at krølle. Det er nemlig vigtigt, at der ikke er knuder i håret, for du skal gerne kunne lave så glidende (smooth) en bevægelse, som muligt. På den måde får du det bedste resultat.

Tip 2:

Når du bruger Dyson Corrale styler er det vigtigt, at du ikke at tillader styleren at glide for hurtigt igennem håret – og det er også vigtigt, at du kun glider styleren igennem håret én gang per inddeling. Herved kan du opnå størst effektivitet og skånsomhed.