Nem formel afgør, hvor lidt dit hår skal klippes

Du har helt sikkert hørt, at det er vigtigt at få klippet dine slidte spidser af. Desværre sker det lidt for ofte, at frisører tager mere af længden end aftalt, hvilket gør det svært at få det lange hår, du drømmer om.

Men der findes en måde, hvorpå du kan finde ud af præcis, hvor meget du skal have klippet af, hvis du prøver at få langt hår. Det fortalte Moroccanoils globale ambassadør, stjernefrisøren Briana Cisneros, da Costumes skønhedsredaktør mødte hende i Stockholm.