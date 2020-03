Det skal du vide om økologisk hårfarve

Vil du være sikker på, at hårfarven hos frisøren er økologisk, bør du vælge en certificeret økologisk frisørsalon som for eksempel Zenz.

Zenz kan bryste sig at være certificeret med mærkningen Grøn Salon, hvilket også gælder andre udvalgte saloner. Grøn Salon er en ordning, som frisørsaloner kan tilkøbe en certificering fra, hvis de blandt andet lever op til følgende grønne krav:

De produkter, der bruges eller sælges i salonen, må ikke indeholde de stoffer, som er at finde på Grøn Salons forbudsliste. På listen over uønskede stoffer er blandt andet ppd og ammoniak.

Frisøren må ikke anvende produkter, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller svære at nedbryde i naturen.

Frisøren skal være ekstra opmærksom på kundernes allergi eller overfølsomhed.

Det er forbudt at komme afblegning i nærheden af kundernes hovedbund.

Vær opmærksom på, at alle saloner i princippet må kalde sig for økologiske. Det skriver Samvirke.dk. Hold derfor øje med Grøn Salon-certificeringen. Du kan også tage et kig på salonens produkter og sikre, at de er certificeret med Astma-Allergi Danmarks Blå Krans eller Svanemærket.