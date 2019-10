Efteråret er spækket med friske modetendenser og spændende frisurer.

Den nye sæson byder blandt andet på modigt pandehår, rå hårpynt og en opsigtsvækkende festfrisure, som kan sættes på ingen tid.

Hvis du har mod på at afprøve et nyt look, eller hvis du bare er nysgerrig, skal du læse med her, hvor vi giver dig overblikket over efterårets fem flotteste frisurer.