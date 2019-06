“Eftersom håret bliver slidt og tørt om sommeren, er det vigtigt at tilføre ekstra meget næring,” siger Johan Hellström. “Et rigtig godt råd er at komme lidt hårolie i din hårkur.”

Husk at pleje håret med en kur mindst to gange om måneden. “Hvis du er på solferie bør du bruge en kur mindst en gang om ugen. Mange begår den fejl, at de først begynder at bruge en kur, når håret allerede er blevet ødelagt, og så er det for sent. Brug i stedet en kur som forebyggende pleje, så holder du håret friskt,” siger Hellström.