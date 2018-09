Sandheden om at sove med vådt hår

Din mor siger, at du bliver syg af det; din frisør advarer om, at det vil ødelægge dit hår; og de franske damer påstår, at det vil få dig til at vågne med den perfekte skødesløse frisure.

Men hvad sker der egentligt, hvis du sover med vådt hår? Vi be- og afkræfter to af de største myter.