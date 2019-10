Tippet, der giver tykkere hår på 20 sekunder

Drømmer du om et mere voluminøst hår, kræver det ofte flere måneders pleje med særlig shampoo og kur, eller et forløb med hårvitaminer. Men ønsker du resultater her og nu, kan du også snyde dig til lokker, der ser tykkere ud, end de egentligt er.

Det sker ved hjælp af et trick, som ofte benyttes af stjernernes hårstylister – og alt, du skal bruge er en smule øjenskygge.