Så let kan du afhjælpe fedtet hår

2. Sund hovedbund

Smukt hår starter med en hovedbund i balance, og det kan du blandt andet få ved at rense den fri for ophobet skidt og rester fra produkter. Får man ikke renset i dybden, kan det lægge sig som en kvælende hinde, og give mere fedtet hår. Tænk derfor over at vaske håret grundig, når du står under bruseren ved at massere din shampoo godt ned i hovedbunden og eventuelt bruge scrub til hovedbunden en til to gange om måneden.