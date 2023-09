Sådan baker du øjenebrynene

Først tegner man brynene op. Jeg tegner ikke nødvendigvis altid mine bryne op, men når jeg gør, foretrækker jeg at udfylde de små huller i brynene med en fast brynpen, andre foretrækker en flydende brynfarve.

Efter brynene er tegnet op, råder Huda til, at man nu skal fylde et generøst lag pudder i dem. Det skyldes, at brynene ligesom resten af ansigtet for manges vedkommende har tendens til at blive lidt fedtede i løbet af dagen. Er brynhårene først blevet fedtede, hvilket jeg også kender fra mig selv, falder de sammen, og ser knap så pæne ud, som når de lige er blevet redt på plads.

Dette undgår man ifølge Huda ved at lægge pudder i brynene.

I videoen presser hun pudderet ind i brynene med en korthåret øjenskyggepensel. Hun lægger det meste af pudderet i den inderste og bredeste del af brynet, hvor vi har mest tendens til at fedte.

Efter dette ser dine bryn helt grå og lyse ud, men lad dig ikke skræmme. De skal nok blive pæne igen – endda pænere end før, du pressede pudder ind i dem. Lad pudderet sidde i et par minutter, så de naturlige olier i brynhårene bliver absorberet af pudderet.

Efter brynene har fået lov at ‘bage’ i mindst tre til fem minutter, skal du rede det overskydende pudder ud af brynene med en brynbørste. Red den godt igennem brynene, og sørg for at rede med brynretning og ikke imod, da det bare giver filtrede bryn. Opad og udad, ligesom når du påfører bryngele.

Dernæst er du færdig og behøver ikke at påføre bryngele, hvilket jeg ellers normalt sværger til.