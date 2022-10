Her er selvbrunerdråberne, der giver den smukkeste glød

"Dette er min absolutte favorit. Egentlig falder den lidt uden for kategori – det er nemlig et serum med selvbruner. Og i modsætning til selvbrunerdråber som du mikser med din creme, kommer du disse dråber direkte på huden. Tan-Luxe siger selv, at der skal bruges et sted mellem 4-12 dråber i ansigtet – jeg plejer at bruge omkring 6-8 dråber. Og vil jeg have en lettere glød blander jeg den i min creme som med de traditionelle selvbrunerdråber - det kan den sagtens. Et godt tip, hvis du ligesom jeg døjer med hyperpigmentering. Gå udenom de områder, hvor pigmenteringen er mest tydelig. På den måde vågner du med en mere ensartet og jævn hudtone. Smart."

TAN-LUXE

Super glow hyaluronic self tan serum

379 kr.