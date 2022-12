Her er vibratoren, der sender dig til klimaks

Ord som self love og selfcare nåede nye højder under corona-pandemien og den dertilhørende isolation og lockdown. Dét at tage vare på eget mentale helbred er vigtigere end nogensinde.

Gør noget godt for dig selv, og tag hånd om din egen orgasme. I takt med at self care-bølgen er vokset, er antallet af sexlegetøjsudbydere også taget til, og du kan nu købe vibratorer og dildoer hos flere skønhedsforretninger og sågår på Magasin.dk.

Alle fortjener at få en god orgasme, og skal man tro anmeldelserne vil denne vibrator skubbe dig til klimaks på ingen tid. Måske en julegave til dig selv?