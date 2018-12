5 hudplejevaner, du skal droppe, før du fylder 30

Efter en lang dag er det ikke kun din makeup, der sidder på huden, men også sved, skidt og forurening, som vil trænge ned i huden og skabe ballade i løbet af natten. Den daglige ansigtsvask er derfor ikke kun vigtig i forhold til at holde huden ren, men også til at mindske inflammation og fremkomsten af rynker. Ligeledes bliver vores hud også sløvere til at afstøde gamle, døde hudceller, og derfor skal du også huske at bruge en eksfolierende rens en til to gange om måneden.

Fabulous face cleanser, Aesop hos Magasin.dk 220 kr.