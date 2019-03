5 simple skønhedstips, der giver smukkere hud på 1 minut

Du har garanteret hørt, at du om vinteren bør bruge ekstra meget tid på at forkæle din hud, som hurtigt kan blive tør og kedelig. Selvom det er skønt at sætte tid af til ekstra hudpleje, er det ikke altid, at en travl hverdag tillader det.

I samarbejde med Oslo Skin Lab får du derfor fem brugbare tricks til smukkere hud, som er så nemme, at de maksimalt tager et minut at udføre. Oslo Skin Lab har selv haft succes med kollagenpulveret The Solution™, der udglatter huden, giver færre rynker og mindre appelsinhud, men som netop kun kræver omkring et minut om dagen for dig at bruge. Hudpleje skal nemlig aldrig være besværligt.