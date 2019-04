De 5 bedste solcremer til ansigtet

Sprayen fra Coola er muligvis den nemmeste solcreme på markedet. Den giver tilmed et lækkert fugtet lag på huden, hvilket er godt til dig, som vil have ekstra glød.

Beskyttelsen kommer ud som en gennemsigtig spray, og kan påføres over makeuppen, uden at ødelægge den. Derfor er den idéel at have med i tasken, hvis du pludseligt skal ud i solen eller trænger til et ekstra lag solbeskyttelse. Hertil kommer, at sprayen består af 70 procent økologiske ingredienser.

Sunscreen spray unscented spf 30, Coola hos Greenskin.dk 289 kr. Køb den her.