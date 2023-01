Denne poweringrediens er naturens svar på retinol

Hvordan skal jeg bruge bakuchiol?

Der er intet, der tyder på, at bakuchiol irriterer eller udtørrer huden – eller skader din hudbarriere. Og derfor kan du bruge bakuchiol dagligt. Både morgen og aften. Vælger du et serum med bakuchiol, vil du måske foretrække at bruge det om morgenen under din dagcreme og spf, imens en olie med bakuchiol er god om natten.

Er der nogle ingredienser, der ikke kan bruges sammen med bakuchiol?

Det korte svar er nej. Hvilket gør det til en nem og effektiv ingrediens at få ind i din hudplejerutine.

Den største udfordring kan være at finde frem til produkter, hvor bakuchiol fylder nok til at gøre en reel forskel for din hud. Nedenfor har vi samlet fire gode bud – og ellers gælder det om at nærstudere ingredienslisten. En god huskeregel er, at bakuchiol skal stå før konserveringsmidlerne, som i hudpleje ofte går under navnene phenoxyethanol, potassium sorbate eller ethylhexylglycerin. Hvis bakuchiol er listet efter disse ingredienser, kan du være så godt som sikker på, at der er for lidt af superingrediensen i til, at gør noget for din hud.