Sådan reagerer du på en tørstig hud

Som nævnt er den skinnende og foldede effekt et udtryk for, at din hud ikke er tør, men tørstig – og derfor skal du i gang med at drikke mere vand. Stil efter at drikke to liter vand dagligt.

En god huskeregel, som kan gøre det lettere at få drukket vand i hverdagen, er at drikke et glas vand hver gang, du tager en kop kaffe. Danskere er nemlig meget flittige til at hælde en masse kaffe ned, men glemmer tit vandet.

Desuden vil vores hud ofte tørste mere i de kolde måneder, hvor kunstigt opvarmede rum udtørrer dig og din hud, så husk ikke at skrue ned for dit vandindtag om vinteren.