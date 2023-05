"Du er ganske enkelt garanteret en smuk hud med denne i tasken."

Jeg elsker at rejse, og benytter enhver mulighed for at pakke min kuffert og tage på eventyr. Meget ofte må jeg efterlade det meste af hudplejerutinen derhjemme, da jeg foretrækker kun at rejse med håndbaggage – og det sætter krav til de få produkter jeg har med. Kig med nedenfor, hvor jeg deler 3 af dem, der er sikret en plads, når jeg checker gennem security og ud i verden.