Franske kvinder sværger til dette nemme trick

Hudpleje behøver ikke være kompliceret. Efter sigende sværger mange franske kvinder til et helt simpelt trick, når det kommer til hudpleje, og i særdeleshed brugen af ansigtsmasker. Midt på ugen dybderenser de huden med en lermaske, og weekenden bliver så brugt i selskab med en nærende og fugtende ansigtsmaske. Bor eller arbejder du i byen er der en ekstra god grund til at dybderense din hud en gang om ugen: forurening. Gå uden om de skrappe lermasker, der kan udtørre eller strippe huden for dens naturlige olier, og vælg i stedet en mildere lermaske, der både hjælper i dybden og på overfladen.

"Når det kommer til lermasker er min favorit Bioactive face masque fra Lesse. Min hud er sensitiv, men kan fint være med på denne uden at blive hverken irriteret eller tør. Masken indeholder blandt andet dybderensende kaolin-ler, beroligende aloe vera juice og aktivt kul, som hjælper med at mindske porerne," siger skønhedsredaktør Marie Hindkær.