Her er hemmeligheden bag Hailey Biebers dewy hud

Model og grundlægger af det fremadstormende beauty brand Rhode Skin, Hailey Bieber, har en hud, som de fleste af os kun kan drømme om. Du kommer dog et skridt nærmere den dewy glød med dette simple trick.

Dermatolog, Emma Goodman (aka The Skin Witch), fortæller til Net-a-porter, at hemmeligheden bag Hailey Biebers næsten glazed donut-agtige hud, (måske ikke så overraskende) er en ansigtsolie. Hvad der til gengæld kommer som en overraskelse og den helt store hemmelighed er, at du skal huske at preppe huden med en rosenvand eller anden toner inden, du kommer ansigtsolie på. Ellers vil din hud ikke absorbere olien – og du vil ende med en mere fedtet end dewy glød.