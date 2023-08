Her er produkterne, der kan give din hud et intensivt fugtboost

Decubal Hydrating Serum

Et serum er et meget koncentreret hudplejeprodukt, så hvis du virkelig vil give din hud noget effektiv pleje, så skal du altså have et serum som en del af din hudplejerutine. Sera indeholder ofte mindre vand end cremer og har derfor en højere koncentration af aktive ingredienser, som kan trænge hurtigt og dybt ned i hudoverfladen.

Decubal Hydrating Serum giver da også din tørre hud et øjeblikkeligt fugtboost – faktisk oplever hele 90 procent i et klinisk studie*, at produktet virker øjeblikkelig fugtgivende allerede efter første påføring. Serummet øger desuden hudens fugtighedsniveau i 48 timer med en høj koncentration af et tredobbelt fugtkompleks: Hyaluronsyre, havekstrakt og mikroalger, som fugter, genopbygger og beskytter din hud.

Hele 97 procent af testpersonerne i det kliniske studie vil desuden anbefale hydrating serum, så der er god grund til at teste produktet af, hvis du har tør og sensitiv hud.