Kosmetologen: Denne ingrediens fra køkkenet renser tilstoppede porer

I jagten på en klar og strålende hud kan tilstoppede porer være en irriterende forhindring. Jovist, der findes flere ingredienser, der effektivt holder porerne rene, men er din hud sensitiv er det ikke nødvendigvis frugtsyre eller retinol du har lyst til at smøre på huden. Men det behøver du heldigvis heller ikke. Net-a-porter har talt med Emma Goodman aka The Skin Witch, der blandt andet kan tælle Hailey Bieber som kunde – og hun kommer med en noget overraskende løsning på problemet til alle med en sensitiv hud.

"Jeg siger altid til mine kunder, at hvis de føler, de har meget tilstoppede porer, kan de blande en smule bagepulver i ansigtsrensen – det giver dem alle fordelene ved eksfoliering uden at være hårdt for huden. Brug denne blanding et par om ugen, hvis din hud føles meget fedtet eller dine porer tilstoppede."

