Musthave: Derfor skal du bruge micellar water 

Hvordan bruger du det?

En af de helt smarte ting ved micellar water er, at du ikke behøves at bruge vand, når du skal rense dit ansigt. Vand kan virke udtørrende for huden, og dette er en nem måde at forsøge at bruge mindre vand i din renseproces.

Der er delte meninger ude i skønhedsverden om, hvorvidt du kan nøjes med KUN at bruge micellar water, eller om der engang imellem skal renses mere 'i bund'. Til det er der nok mest at sige, at alt er individuelt, og at du må prøve dig lidt frem.

Under alle omstændigheder er micellar water meget velegnet til at fjerne makeup og snavs fra dagen på skånsom vis uden vand.

Når du skal fjerne makeup fra øjnene, putter du micellar water på en vatrondel, lader den hvile kort på øjnene, så den kan suge makeup'en, og så renser du forsigtigt. Du kan også bruge produktet til at rense hele dit ansigt, og på den måde kan du få en utrolig overskuelig skønhedsrutine, hvor du renser med micellar water og så plejer med fugtighedscreme. Helt perfekt til både travle morgener og sene aftener.