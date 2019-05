Nu kan du få solcreme i pudderform

I dag kan du pudre dig til solbeskyttelse, da flere brands har lanceret bud på solbeskyttelse i pudderform. Produkterne er særligt god til dig, som foretrækker en mat hud eller har brug for at lægge ny solbeskyttelse i løbet af dagen, fordi pudderet nemt kan børstes over ansigtet uden at ødelægge din makeup.

Pudder-spf både føles og ligner almindelig løs pudder, men giver solbeskyttelse fra enten enten zinkoxid eller titandioxid, som også kaldes for mineralske solfiltre.

Mineralske solfiltre giver en fysisk blokering af solens stråler ved at reflektere dem væk fra din hud, og pudderet kan i de fleste tilfælde fås i gennemsigtige varianter og med farve til dig, der ønsker en kosmetisk effekt.