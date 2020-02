Bag mærket står de tre danske ildsjæle Jannick Lindberg, Martin Lyne og Helene Skytte, der også er grundlæggerne af modelbureauet Le Management og det kreative agentur Hood Agency.

De tre parter startede Woods_copenhagen efter selv at have døjet med sensitiv hud, og samtidig oplevede de et behov for mild og naturlig pleje hos de modeller, som bliver repræsenteret hos Le Management.

Derfor satte de sig for at udvikle de produkter, som de selv manglede i deres hverdag, og resultatet er en naturlig, effektiv og mild hudpleje.

Sortimentet består af 21 produkter i kategorierne kvinder, mænd og unisex, men ifølge grundlæggerne skal man ikke tage inddelingen så højtideligt, da produkterne sagtens kan blandes og deles på tværs af køn.