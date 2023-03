Pas på dine hænder – og sæt alderen på pause

Ingrediensen bakuchiol er lidt af en stjerne – og ligesom den vil gøre underværker for huden i dit ansigt vil den gøre det på hænderne. Denne booster fra Rituals er rigtig god til prisen, og vi anbefaler at bruge den som et serum på håndryggen under din håndcreme. Cellefornyelsen stimuleres og både elasticit og hudkvalitet vil forbedre over tid.

RITUALS

Bakuchiol skin tone & elasticity booster

169 kr.

Køb den her